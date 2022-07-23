Türk ürünleri için uzak ülkelerde raf

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Uzak Ülkeler Stratejisi ile Türk ürünlerinin satışı için uzak ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma birimleri ile işbirlikleri geliştirilmesi ve mağazalarda raf kiralama çalışmaları hedefleniyor. Bakan Mehmet Muş tarafından tanıtımı yapılan proje ile Türkiye'nin, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika başta olmak üzere yakın coğrafyasında elde ettiği ihracat başarısının küresel sahaya yayılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Amerika kıtasından ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Şili, Asya kıtasından Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam, Afrika'dan Güney Afrika ile Nijerya ve Okyanusya'dan ise Avustralya'da zincir marketlerde Türk ürünlerinin yer alacağı raflar kiralanacak.

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