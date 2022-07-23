Yaş meyve sebze ihracatı hedefi 1.5 milyar dolar

20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya Anfaş'ta gerçekleştirilecek Türkiye'nin sektöründe tek 'Sebze, Meyve, Ambalaj, Depolama, Lojistik,Tarım Makine ve Teknolojileri Fuarı ve Kongresi' Interfresh Eurasia Fuarı, bu sene 16 farklı ülkeden 160 yabancı alıcıyla Türk ihracatçılarını bir araya getirecek. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze meyve sebze sektörünün tek fuarı Interfresh Eurasia Fuarı'nı düzenleyen ANTEXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



EN ÇOK ALMANYA VE ABD'YE

Uçak, yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatının 2022 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 551 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Uçak, "Geçtiğimiz yılı 1 milyar 182 milyon dolar ihracat ile kapatmıştık. 6 aylık artış ivmemiz sürerse bu yılın sonunda ihracatımızı 1 milyar 300 milyon dolara, Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023 sonunda ise ihracatımızı bir buçuk milyar dolara taşıyacağımızı düşünüyorum. Ülkeler bazında da yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatımızda en fazla ihracat yaptığımız ilk 3 ülke; 93 milyon dolarla Almanya, 87 milyon dolarla ABD ve 65 milyon dolarla Rusya oldu. 6 aylık dönemde 122 ülkeye ihracat gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.





GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI

Mart ayında başlayan Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programı'nın 6 hafta sürdüğünü açıklayan Hayrettin Uçak, "Başarı ile tamamlanan projemiz kapsamında üniversitelerin son sınıflarında okuyan veya yeni mezun olmuş 40 genç girişimciye sürdürülebilir tarım için gerekli süreçleri kapsayan kapsamlı bir eğitim programı sunduk ve öğrencilerimizi başarı ile mezun ettik. Mezunlarımızın eğitim programımızdan çok memnun olduklarını duymamız bizleri çok sevindirdi. Eğitim süresince, çok güzel ve yenilikçi projeler ortaya çıktı, bu projelerden bazılarını değerlendirmek için arkadaşlarla iletişim halindeyiz" diye konuştu. Meyve Sebze Mamulleri ile ilgili 7 kişilik alt komite oluşturduklarını söyleyen Uçak, "Amaç sektör sorunlarına çözüm önerileri getirmek, ihracatımızı artırmak için yeni projeler üretmek. Yine 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projemize hız kesmeden devam ediyoruz. Çilek, kiraz, kornişon ve şeftalide analiz sonuçlarımızı aldık, sonuçların olumlu olduğunu söyleyebilirim" dedi.