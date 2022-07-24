Aydın’a ikinci soğuk hava deposu kuruluyor

AYDIN Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kentin doğusunda yapımı planlanan 2. soğuk hava deposu projesi için gerekli adımların atıldığını söyledi. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ülkede bulunan 113 borsa arasında tescil işlem hacmi olarak ilk 20'de yer alan ve Ege Bölgesi'nde 2. sırada olan Aydın Ticaret Borsası'nın 2010 yılında akredite olmasıyla birlikte 5 yıldızlı hizmet vermekte olduğunu belirtti. Çondur, "2020 yılından bu zamana kadar yaklaşık 6 milyon kilogram ürün depolandı. Aydın ekonomisinin büyümesi için projelerde yer alıyoruz" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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