BU hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,63 kazançla 2.516,56 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,31 artışla 1.008 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,11 kazançla 6 bin 790 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 1,31 değer kazanarak 17,7220 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 3,90 artışla 18,1290 lira oldu. İngiliz sterlininin satış fiyatı yüzde 3,40 kazançla 21,4220 liraya yükselirken İsviçre frangı yüzde 3,77 değer kazanarak 18,5010 liradan alıcı buldu.

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