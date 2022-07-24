Çiftçiye güneş enerjisi santralinde muafiyet

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için yapılacak olan, alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemlerini yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf tuttu. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle köy yerleşik alanı içi ve civarı ile iskan dışı alanlarda yapılabilecek yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydı ile çatıya oturtulmak suretiyle yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri uygulamalarında, etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere ait olmak kaydı ile ruhsat alma zorunluluğu kaldırıldı.

UŞAK'TA ENERJİ YATIRIMI İÇİN KAMULAŞTIRMA

Uşak ve Ağrı'da yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Uşak'ın Eşme ilçesinde yapılacak "154 kV Eşme Trafo Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.