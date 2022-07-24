Kayseri’de icradan satılık daire

Mahkeme Kayseri Kocasinan'da bulunan daire için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 18.08.2022 10:55 belirlendi.
Kayseri Kocasinan'da bulunan 4+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.
Mahkeme Kayseri Kocasinan'da bulunan daire için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 18.08.2022 10:55 belirlendi.