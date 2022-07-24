Haberler Ekonomi Kayseri'de icradan satılık daire

Kayseri'de icradan satılık daire

Kayseri Kocasinan'da bulunan 4+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.