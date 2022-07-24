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Haberler Ekonomi Uzaya gitmek için 36 bin kişi başvurdu

Uzaya gitmek için 36 bin kişi başvurdu

24.7.2022

Uzaya gitmek için 36 bin kişi başvurdu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek ilk Türk olmak için 36 bin kişinin sisteme kaydolduğunu belirterek, "700'den fazla vatandaş şartları taşıdığını belirterek başvurularını tamamladı. Şimdi bunlar tek tek inceleniyor. Aralarında yurt dışında okuyan, bu alanda çalışanlar, akademik başarıları olanlar var. Sayıyı belli seviyeye düşürdükten sonra sağlıkla ilgili sorgulamalar başlayacak. İki vatandaş tespit edilecek. Bu sene tüm süreçleri tamamlamamız lazım ki 2023'te bir vatandaş bilim misyonu ile uzaya çıkabilsin. 2-3 ayda iki vatandaş belli olur" ifadesini kullandı.

DOĞU Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) çalışmaların sürdüğünü belirten Varank, ağustos sonu ya da eylül başında 4 metre çapında özellikle kırmızı ötesi gözlemlere duyarlı aynanın teleskoba monte edileceğini kaydetti. Yerden gözlemde Türkiye'yi daha iyi bir noktaya getirmek üzere Erzurum'a Avrupa'nın en büyük teleskobunun inşa edildiğini kaydeden Varank, "Yurt dışından gelen araştırmacılar var. DAG Türkiye'ye ciddi kabiliyetler kazandıracak. Bu sene teleskoptan ilk ışık alınacak" açıklamasını yaptı

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