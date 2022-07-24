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Haberler Ekonomi Zonguldak'ta icradan satılık tarla

Zonguldak'ta icradan satılık tarla

Zonguldak Kozlu'da bulunan 1.040 metrekare tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda tarlanın satış fiyatı da belirtildi.

24.07.2022, 09:31

Zonguldak’ta icradan satılık tarla

Mahkeme Zonguldak Kozlu'da bulunan tarla için satış kararı verdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 30.09.2022 11:15 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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