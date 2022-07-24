Zonguldak’ta icradan satılık tarla

Mahkeme Zonguldak Kozlu'da bulunan tarla için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Tarlanın satış tarihi olarak 30.09.2022 11:15 belirlendi.
Zonguldak Kozlu'da bulunan 1.040 metrekare tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda tarlanın satış fiyatı da belirtildi.
Mahkeme Zonguldak Kozlu'da bulunan tarla için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Tarlanın satış tarihi olarak 30.09.2022 11:15 belirlendi.