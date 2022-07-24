Haberler Ekonomi Zonguldak'ta icradan satılık tarla

Zonguldak'ta icradan satılık tarla

Zonguldak Kozlu'da bulunan 1.040 metrekare tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda tarlanın satış fiyatı da belirtildi.