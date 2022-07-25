İzmirli kadınlara girişimcilik fırsatı

'Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar' projesi eğitim maratonu başladı. Hayata geçirilen proje sayesinde, 16-64 yaş arası 100'ün üzerinde kadın hem bölge hem Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak. 27 Haziran-29 Ağustos tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek 'Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar' projesinin eğitim ayağına start verildi.





İŞ BULMA KOLAYLIĞI

Bölgede yaşayan kadınların güçlenmesini ve girişimcilik ekosistemine katılmasını desteklemek amacıyla başlatılan proje ile İzmir Menderes'te Efemçukuru çevresindeki dört köyün kadınlarına, alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek. Eğitimlerin ilkinde, farklı yaş gruplarından 100'ün üzerinde kadın birçok konuda bilgilendirildi. Projeye katılan kadınlar, eğitim maratonu boyunca vizyon eğitimleri, rol model buluşmaları ve farklı alanlardaki workshoplara ek olarak Menderes Halk Eğitim Merkezi'ndeki dört farklı mesleki eğitime katılabilme fırsatı yakalayacak. Her katılımcıya sertifika verilecek. Bu sayede projeye katılan kadınlar, iş yaşamına daha kolay entegre olabilecek, iş bulma olanakları artacak, kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilecek. Sert çekirdekli meyve yetiştiriciliği, üzüm çekirdeği yağı üretimi, mantar yetiştiriciliği, ambalaj ve paketleme eğitimlerini kapsayan sertifikalı mesleki eğitim programlarına ek olarak sabun üretimi ve güzellik uygulamaları da düzenlenecek.