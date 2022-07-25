Oto yıkamacılar dernek altında buluştu

İzmir'de otomobilleri korumak ve güzelleştirmek için pasta cila, seramik kaplama, detaylı oto yıkama, boya koruma ve parlatma gibi 'Oto Detailing' olarak adlandırılan alanda hizmet veren sektör temsilcileri, yeni kurulan İzmir Detailing Uygulamacıları Derneği (İDUD) çatısı altında bir araya geldi. İDUD Kurucu Başkanı Serkan Akgöz mesleğe yıllarını vermiş firma sahiplerini resmi bir çatı altında toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Amacımız bu sektördeki kayıt dışılığın önüne geçip, mesleğimize itibar kazandırmak" dedi. Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren Serkan Akgöz'ün çağrısıyla mesleğe yılları vermiş firma sahiplerinin kurduğu dernek yönetimi Tarkan Ayter, Buğra Topçu, Murat Bayır, Ali Yıldız, Abdurrahman Topaloğlu ve Mehmet Güvenç gibi isimlerden oluştu ve ilk toplantılarını gerçekleştirdi.



■ METİN BURMALI

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