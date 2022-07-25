Haberler Ekonomi Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak! PMYO polis alımı başvuruları nasıl yapılır?

Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak! PMYO polis alımı başvuruları nasıl yapılır?

Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler başvurunun nereden nasıl yapılacağını ve başvuru için gereken şartları araştırıyor. Peki PMYO için erkek ve kadın polis adaylarında aranan özellikler neler? Başvuru tarihleri neler? İşte PMYO 2 bin 500 öğrenci alımına dair tüm merak edilenler...