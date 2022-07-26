Dökme yağa kısıtlama kalktı, üretici nefes aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Mart'ta dökme zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamanın kaldırılması sektör temsilcilerince memnuniyetle karşılandı. 13 milyonun üzerinde ağaç varlığı ile Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde söz sahibi olan Edremit Körfezi'nde sektör bileşenleri, 5 kilo üzerindeki ambalajlarda zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını hem üretici hem de tüccarlar açısından olumlu gelişme olarak değerlendirdi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, yasağın kaldırılmasının ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

Tan, kısıtlamaya gerek olmadığını ve Türkiye'nin yeterince zeytinyağı stoku olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Dolayısıyla bu yasağın kaldırılması elimizdeki stoku eritir. Durduk yerde böyle bir fırtına vardı, dindi. Gemimiz doğru yolunda. İnşallah önümüzdeki yıl hem ülkemiz açısından hem de zeytin üreticisi açısından çok verimli bir yıl olur rekora gidebiliriz."