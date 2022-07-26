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Haberler Ekonomi DSİ, taşra teşkilatında çalışacak 50 'bekçi' alacak

DSİ, taşra teşkilatında çalışacak 50 'bekçi' alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) 'taşra teşkilatında' çalışacak olan '50 bekçi' alımı yapılacak. Adayların, en fazla 40 yaşında ve en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekecek.

26.07.2022, 09:44

DSİ, taşra teşkilatında çalışacak 50 ’bekçi’ alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; "Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 50 kadroya Sürekli İşçi (Bekçi) alınacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 25.07.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir. İlanen duyurulur." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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