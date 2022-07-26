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Haberler Ekonomi Emekli maaşı farkları 28 Temmuz’da yatıyor

Emekli maaşı farkları 28 Temmuz’da yatıyor

26.7.2022

Emekli maaşı farkları 28 Temmuz’da yatıyor

EMEKLİ sandığı kapsamındaki vatandaşların, 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının 28 Temmuz tarihinde ödeneceği açıklandı. 2 milyon vatandaşın SGK'dan beklediği maaş farkı ödemesiyle ilgili açıklama geldi. Emekli sandığı kapsamında; Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının 28 Temmuz tarihinde ödeneceği açıklandı. Toplam 2 milyon 385 bin 799 kişiyi kapsayan ödemelerin, aylık almakta olunan banka ve PTT şubelerinde hesaplara gönderileceği belirtildi. Toplam fark ödemesinin 6 milyar 447milyon 227 bin 858 lira olduğu açıklandı.

DÖNEMLERİNE GÖRE...
AÇIKLAMA kapsamında aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; Haziran-Temmuz- Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı gerçekleştirildi.

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