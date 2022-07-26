Petrol ve doğalgaz eğitimi alan öğrenciye burs imkanı

Petrol ve doğalgaz alanında eğitim görecek öğrenciler yeni akademik yılda 3 veya 6 bin lira burs alacak. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK ile TP-OTC arasında petrol ve doğal gaz sektörü için yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla 12 Nisan'da imzalanan işbirliği protokolü, 2022-2023 akademik yılında yürürlüğe girecek.

6 BİN LİRA EĞİTİM BURSU

Protokol uyarınca üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından hazırlanan yönergeye uygun öğrencilere TP-OTC tarafından aylık 6 bin lira eğitim bursu verilecek. Buna ek olarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarında başarı sırası ilk 25 bin arasında olup üniversitelerin petrol ve doğalgaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve çevre mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan öğrenciler, TP-OTC tarafından 6 bin lira eğitim bursu alacak. ■ ALİ EKEYILMAZ