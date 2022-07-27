5G İstanbul Havalimanı ile başlıyor

5G teknolojisi 29 Temmuz Cuma günü ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanacak. 3 operatör daha önce İstanbul Havalimanı'nda ortak altyapı hizmeti vermeye başlarken, cuma günü yapılacak lansmanla birlikte operatörler 5G alanında kabiliyetlerini sergileyecekler. İlk aşamada ticari olarak değil, test amaçlı faaliyete geçecek olan şebeke ile telefonu 5G'ye uyumlu olanlar da havalimanında 5G deneyimi yaşayabilecekler.

Havalimanında yolcuların telefonlarında 5G ibaresi şimdiden görülmeye başlarken 5G ile internet hızında da devrim yaşanacak. Tüm dünya ile birlikte 5G'ye aynı zamanda geçmeyi planlayan Türkiye'de geçiş ile birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zeka, makineler arası iletişimi (M2M), makine öğrenmesi gibi alanlarda da yenilikleri hızlandıracak.

BEŞİNCİ NESİL TEKNOLOJİ NEDİR?

4G olarak adlandırılan dördüncü nesilde saniyede 550-800 megabaytlık veriyi iletebilme olanağı sağlandı. 5G olarak tanınan beşinci nesil teknoloji, normal olan 6 gigahertz frekans bandından daha fazla olarak hizmet verirken, 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunuyor. Yeni teknoloji bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına sahip olacak.

DÜNYANIN UCUNDAN MÜDAHALE

Daha etkili ve güçlü bir siber güvenlik sistemine sahip olan 5G ile veri analitiği daha da önem kazanırken, kodlama ve tasarımın da önemi artacak. Anlık iletişim yeteneği ile otonom araç kullanımı yaygınlaşacak. 5G teknolojisi sayesinde bir doktor, dünyanın bir diğer ucundaki bir hastayı anlık komutlar verebildiği robotlar sayesinde ameliyat veya tedavi edebilecek. Ayrıca, sanal gerçeklik uygulamaları rutin hayatın parçası haline gelecek, canlı yayın kaliteleri 4K, 8K video kalitesinde olacak. SIM kartsız telefon kullanımını mümkün kılacak 5G teknolojisi üretim ve sanayiye de yeni bir boyut kazandıracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4,5G ve 5G'nin daha fazla insana ulaşması için çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki dönemde 2G'nin ömrü dolacak. 5G ile ilgili 29 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda lansman yapacağız. 5G'ye sahip bir havalimanına kavuşmuş olacağız" demişti

■ BARIŞ ŞİMŞEK