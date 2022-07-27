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Haberler Ekonomi IMF, Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltti

IMF, Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltti

27.7.2022

IMF, Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltti

ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4'e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltti. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak belirlendi. IMF'nin nisan ayında yayımladığı tahminlerinde, Türk ekonomisinin 2022'de yüzde 2,7 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Küresel ekonomik büyüme tahminlerinde ise düşüşe gidilen raporda, küresel ekonominin bu yıl 3,2, gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF'nin Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, küresel ekonominin giderek daha kasvetli ve belirsiz bir görünümle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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