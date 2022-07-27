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Haberler Ekonomi Otomotivde ÖTV’yi değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı’nda

Otomotivde ÖTV’yi değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı’nda

ÖTV’DE ihtilaf yaşanan konular netleştirilirken Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi

27.7.2022

Otomotivde ÖTV’yi değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı’nda

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna dahil edilen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının yürürlüğe giren tebliği kapsamında, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

TEKNİK EKİPMAN ŞARTI
Aracın uzaktan fark edilebilir özellikte olması, tepe lambalarının olması, ilk yardım kutusu olması gibi hususlar tebliğe eklendi. Öte yandan 26 Ekim 2021'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Böylece, Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilmesi ve sıfıra indirebilmesine ilişkin düzenleme uygulama tebliğinde yer almış oldu.

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