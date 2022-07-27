Oyun yatırımında Avrupa birincisiyiz

TÜRKİYE'DE yılın ilk yarısında toplamda 1,4 milyar dolar yatırım yapılırken, bunun dörtte biri oyun sektörünün oldu. Türk oyun sektörü, 2021 yılında 266 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yılın ilk yarısında ise 333 milyon dolar yatırım alarak 6 ayda geçen yılın toplamını geride bıraktı. Böylece oyun yatırımlarında Avrupa birincisi oldu. Türkiye'nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci sırada yer alırken Norveç ise 60 milyon dolarla üçüncü oldu. Oyun sektöründe miktarın yüksek olmasında ise 3 girişimin etkisi büyük. Bunlar Dream Games, Spyke Games ve Angelic. Türkiye'de oyun sektörüne yapılan yatırımlar, e-ticaret ve finansa yapılan toplam yatırımın 4 katını geçti.

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