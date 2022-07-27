Torbalı’dan 110 ülke kuru domates alıyor

İzmir Torbalı'da kurutulan domatesler bütün dünyaya ihraç ediliyor. ABD, Kanada ve AB ülkeleri başta olmak üzere 110 ülkenin mutfağına giren kurutulmuş domateslerden 110 milyon dolarlık döviz girdisi elde ediliyor. Domateslerin serildiği ovalar bugünlerde kırmızı renge büründü.

Kurutulmuş domatesler kilosu 4 eurodan ihraç edilirken, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Torbalı'daki muazzam kombinasyonu başka yerde bulmak mümkün değil. Çeşitli bölgelerden ziraat odalarına, sanayi ve ticaret odalarına ev sahipliği yapıyoruz.

Bu modeli onlara anlatıyoruz fakat burada güneşin açısı ve nem oranı önemli.

Bölgemizin domatesinin kalitesi de belirleyici. Hepsinin bir arada olması bize ciddi bir zenginlik katıyor. Tarıma dayalı sanayinin en güzel modellerinden Torbalı örneğini ortaya koyuyoruz" dedi. ■ FATİH ŞENDİL