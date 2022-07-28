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Haberler Ekonomi Abdülhamid Han gemisi ilk seferine 9 Ağustos’ta çıkacak

Abdülhamid Han gemisi ilk seferine 9 Ağustos’ta çıkacak

28.7.2022

Abdülhamid Han gemisi ilk seferine 9 Ağustos’ta çıkacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Filomuza dördüncü bir kardeş geldi. Abdülhamit Han derin sondaj gemisi. Onu da Akdeniz'de ilk görev yerine uğurlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu'ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 9 Ağustos'ta uğurlayacağız. Bu gemi 7. nesil. Hiç kullanılmamış bir gemi, ilk defa biz kullanacağız. Şu anda gemilerimizde çalışanların 3'te 2'si neredeyse yerli" ifadelerini kullandı.
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