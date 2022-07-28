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Haberler Ekonomi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim üyesi alımına çıkıyor

28.07.2022, 09:16

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklara ilişkin detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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