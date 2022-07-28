En büyük sosyal konut projesi 81 kentte başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de 81 ilde başlatacaklarının müjdesini vererek, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız" dedi.

Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl hafriyat çalışmasında istinat duvarı yıkılan ve temeli kayan Açelya Apartmanı ile risk altındaki 10 binanın yıkılmasının ardından yapılacak olan 8 bloktan oluşan 139 konutun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kurum, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kaderine terk ettiği Ankapark ile ilgili konuştu. Ankara için dertli olan hiç kimsenin Ankapark'ın bu durumuna müsaade etmeyeceğini belirten Kurum, "Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine göz yummanızı anlayamıyoruz" dedi.

SİYASİ MALZEME HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

SON günlerde tartışmaların odağında olan Ankapark konusuna da değinen Kurum, "Bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına üzülerek şahit oluyoruz. Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez" dedi.

BAKAN Kurum, "Projeyi eleştirebilirsiniz, ancak çürümesine göz yummanızı anlayamayız. Üç yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda; üç gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız" ifadeleriyle de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu tutumları nedeniyle tepki gösterdi.

Kurum, "Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini siz, suiistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı hemşerilerimizin aklıyla alay edercesine, buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu asla anlatamazsın. Ama biz doğrusunu yine ısrarla anlatacağız. Artık şu CHP'nin o bilindik zihniyetinden vazgeçin, bahane üretmeyi bırakın" ifadelerini kullandı.