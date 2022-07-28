Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Sözleşmeli Restoratör alım ilanı

Basın ilan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı yapılacaktır."

Başvuru şartları ise ilan detaylarında verildi.