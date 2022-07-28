Manisa’da tarımdan 350 milyon dolarlık dış satım

MANİSA'DA kuru ve yaş meyve sebze, tütün, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamulleri ile zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde ihracat artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre bu sektörlerin yaptığı ihracattan 2022 yılının ilk 6 ayında 350 milyon dolarlık döviz elde edildi. Haziranda kuru meyve sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3'lük artışla 19 milyon 455 bin dolarlık ihracat yapıldı. 6 aylık ihracat ise 100 milyon doları geçti. Haziranda hububat, bakliyat dış satımı 19 milyon dolara ulaştı. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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