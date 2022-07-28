‘Togg’u mart ayında yollarda göreceğiz’

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil Togg'un fabrikasının açılışının 29 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirterek, 2023 yılının mart ayında Togg'u yollarda göreceklerini söyledi. Yozgat'ta Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, "Türk insanının büyük bir hayali vardı. 110 yıllık, 120 yıllık, kendi otomobilini yapmak. 60 sene önce yarı yolda kaldık. İnşallah bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin bütün özlük hakları bizim olan Togg'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobili dünya piyasasına da sunmuş olacağız. İnşallah 2023 yılının mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız" dedi.

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