Türkiye, insani yardımda zirvedeki yerini korudu

İngiltere merkezli "Development Initiatives" kuruluşu tarafından hazırlanan Küresel İnsani Yardım 2022 Raporu'na göre, Türkiye, 2021'de gayrisafi milli hasılasına oranla en çok insani yardım yapan ülke sıralamasında, zirvedeki yerini korudu. Rapora göre, ABD, 9 milyar 768 milyon dolar insani yardım sağlayarak, miktar bazında listenin başında yer alırken, Türkiye ise ikinci sırada bulunuyor.

5 MILYAR 587 MILYON DOLARLA

Ancak Türkiye, 5 milyar 587 milyon dolarla gayrisafi milli hasılasına oranla en çok insani yardım sağlayan ülke oldu. Türkiye, miktar bazında 2013, 2014 ve 2015'te listede üçüncü, 2016 ve 2020'de ikinci, 2017, 2018 ve 2019'da da ilk sırada yer aldı. Türkiye, 2020 yılında da gayrisafi milli hasılasına oranla en çok yardım yapan ülke olarak kayıtlara geçti. Raporda, Türkiye'nin topraklarında misafir ettiği Suriyeli sığınmacılara yönelik insani yardımlarının sıralamaya dahil edilmediği açıklandı. 2021'de en çok insani yardım alan ülkeler ise Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Etiyopya ve Güney Sudan oldu.

149 ÜLKEYE ULAŞTIRDIK

TÜRKIYE Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 1975'ten bu yana "yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" şiarıyla yurt içi ve yurt dışında hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Başta Türkiye olmak üzere, 149 ülkede binlerce görevli ve gönüllü ile yardım faaliyetleri yürüttüklerini belirten Turan, Ramazan ve Kurban bayramlarının yanı sıra insani kriz yaşanan bölgelerde de büyük bir organizasyon içerisinde yardım ulaştırdıklarını bildirdi.