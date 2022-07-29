Denizli’de işverenler ile iş arayanlar buluştu

Denizli İŞKUR'da düzenlenen toplu iş görüşmeleri programı kapsamında iş arayan vatandaşlarla işverenler bir kez daha buluştu. Farklı mesleklerden yaklaşık 250 kişinin istihdamının sağlanması amacıyla İŞKUR hizmet binasında gerçekleşen etkinlik yoğun ilgi gördü. Birden fazla işveren ile görüşme yapan iş arayanlar için görüşmelerin olumlu sonuç verdiği ve iş bulma sürecinin kısaltıldığı belirtildi.

Proje kapsamında son organizasyonda DOSTEM Meslek Edindirme Merkezi, Mercan Kimya, Murat Şenarabacı, Emir Tekstil, Çetinbay Orman Ürünleri, Parla Solar Hücre ve Panel Üretim firmalarının yetkilileri ile iş arayanlar bir araya geldi. Denizli İŞKUR'da farklı sektörlerdeki işverenler ile istihdamı artırmaya yönelik toplantıların yıl boyunca her hafta çarşamba günleri devam edeceği açıklandı. ■ SEBAHATTİN ALP