“Destek için gençlerin bir dayıya ihtiyacı yok”

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivalindeki sözlerini çarpıtan CHP'li Özgür Özel ve bunu haber yapan Fox TV'ye sert tepki gösterdi. Varank, "Dünyanın en alçak muhalefeti ve en ahlaksız medyası maalesef bizim ülkemizde bulunuyor. Konuşmanın başını sonunu kırpıp, akılları sıra siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Evet, gençlere tavsiyem üniversiteye başlarken ilk düşünceleri bir yerde istihdam edilmek olmamalı. Müfteri @eczozgurozel ve CHP sözcüleri bilsin ki Bakanlık desteklerinden faydalanmak için gençlerin bir "dayı"ya ihtiyacı yoktur. CHP'de görev yapmak isteyenlerin ise hangi rezil ilişkiler içerisine girmek zorunda olduğunu Aykut Erdoğdu istifasıyla tüm Türkiye öğrendi" dedi.

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