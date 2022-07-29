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Haberler Ekonomi Konut satışları yüzde 31 yükseldi

Konut satışları yüzde 31 yükseldi

29.7.2022

Konut satışları yüzde 31 yükseldi
MASTERTÜRK araştırmasına göre yılın ilk yarısında ABD, Fransa, İngiltere ve Çin gibi ülkelerde konut satışları gerilerken, Türkiye'de yüzde 31 artış gösterdi. Master- Türk Grubu Başkanı Gökhan Taş, "Konut satışlarının rekora gittiğini söyleyebilirim. Yılın ilk yarısında konut satışları yüzde 31 artarak 726 bin adede yükseldi. Ancak eğilime baktığımızda ilk 6 ayda birinci el satılan konut adedi 208 bin. İkinci el satış ise 517 bin. Parası olanın enflasyona karşı kendini gayrimenkul ile koruduğu bir dönem yaşıyoruz" diye konuştu.
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