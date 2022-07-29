Konut satışları yüzde 31 yükseldi

MASTERTÜRK araştırmasına göre yılın ilk yarısında ABD, Fransa, İngiltere ve Çin gibi ülkelerde konut satışları gerilerken, Türkiye'de yüzde 31 artış gösterdi. Master- Türk Grubu Başkanı Gökhan Taş, "Konut satışlarının rekora gittiğini söyleyebilirim. Yılın ilk yarısında konut satışları yüzde 31 artarak 726 bin adede yükseldi. Ancak eğilime baktığımızda ilk 6 ayda birinci el satılan konut adedi 208 bin. İkinci el satış ise 517 bin. Parası olanın enflasyona karşı kendini gayrimenkul ile koruduğu bir dönem yaşıyoruz" diye konuştu.

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