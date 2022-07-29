‘Mutlu gibi tecrübeli başkanlara ihtiyaç var’

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, 26. Olağan Genel Kurul sonrası yeniden göreve seçilen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette İESOB yöneticileri de hazır bulundu.

BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'nin de olumsuz gelişmelerden etkilendiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener, "Ekonomide yaşanan zor dönem bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Böyle bir süreçte meslek kuruluşlarının başında Zekeriya Mutlu gibi tecrübeli başkanların olması önemli. Ekonomiyi bilen, esnaf sanatkar kesiminin sorunlarına hakim olan ve çözüm önerileri üreten deneyimli idareciler camialarına daha verimli hizmetler verebilir. Dolayısıyla Zekeriya Başkan'ın görevine devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Üyelerimiz için birlikte çalışıp, ortak projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

UYUMLU ÇALIŞMALARIMIZ YENİ DÖNEMDE DE SÜRECEK

İZTO ile bugüne kadar uyumlu çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, yeni dönemde de ticaret hayatına ve İzmir'e katkı vermek adına işbirliklerini sürdüreceklerini söyledi. İki meslek kuruluşu arasındaki güçlü bağa değinen Başkan Mutlu, "İESOB ve İZTO üyeleri, ticari hayatın birbirini tamamlayan iki parçasını oluşturmaktalar. Sayın Özgener ve Özpoyraz'ın nazik jestleri bizi ziyadesiyle mutlu etti. Önümüzdeki süreçte de iki kurum arasındaki güzel diyaloglarımızı ve ortak çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.