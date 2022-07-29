‘Stratejik tohumda ülkemiz çok güçlü’

Rusya ve Türkiye arasındaki tarımsal ticaret hacmi artış gösterirken, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı ambargonun Türkiye'ye tarımda önemli bir ihracat fırsatı sağlayacağını söyledi. Akcan, "Rusya'nın talebiyle ihracat imkanlarımızı artırmanın gayreti içindeyiz. Rusya'ya uygulanan ambargo tohum sektörü için de geçerli. Türkiye, Avrupalı ülkelerin yerine geçebilir. 2021 yılında 23 milyon dolar olan ihracatımızı hızla artırabiliriz" diye konuştu.

Türkiye'nin stratejik tohumlarda çok güçlü olduğunu rakamlarla açıklayan Savaş Akcan, "2021 yılında ihracatımız 341 milyon dolar, ithalatımız ise 263 milyon dolar. 2022 yılı tohum üretim hedefimiz 1,5 milyon tondur. Öte yandan stratejik tohumluklarda çok güçlüyüz. Buğdayda ülkemizin tohum ihtiyacımızı karşılama oranı yüzde 97, mısırda yüzde 259, ayçiçeğinde yüzde 755'dir. Kuru fasulye, mercimek ve nohutta yüzde 100'ün üzerinde. Ülkemizde toplamda 1 milyon 324 bin ton tohum üretilmiştir" dedi.

SEKTÖR BULUŞACAK

Özellikle tohum ve fide firmalarının geçtiğimiz yıl yapılan Growtech fuarından çok memnun kaldıklarını kaydeden Akcan, "Fuar sayesinde geleceğe yönelik iş bağlantıları kuran firmalarımız, alım heyeti programlarından da etkin olarak faydalandılar. Fuar, sektörümüzün global arenasıdır" diye konuştu. Tarımda uluslararası sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Growtech Fuar Direktörü Engin Er de, Growtech ile yerli ve yabancı firmaların, akademisyenlerin ve mesleki kuruluşların 23 - 26 kasımda 21. kez bir araya geleceğini dile getirdi. Er, bu yıl Hollanda, İspanya, Çin, Afrika ve Güney Kore'nin katılımıyla organizasyonun daha da zenginleşeceğinin altını çizdi. TOLGA TEKİN