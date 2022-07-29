Ürettiği tel örgülere tüm kentlerden sipariş geliyor

SİİRT'TE Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı destekle tel örgü üreten Abdulkadir Turhan, yurdun dört bir yanından sipariş alıyor. Girişimci Turhan, geçen yıl devletten aldığı 173 bin 512 lira destekle Doğan mahallesinde bağ ve bahçe, küçükbaş hayvan kümesi ile ev duvarları için tel örgü üretim tesisi kurdu.

Tesisi ziyaret eden KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, "İş fikriyle müdürlüğe başvuran girişimciye ilk etapta 5 bin lira kuruluş desteği verildi. e-devlet üzerinden girişimci eğitimi almasını sağladık. Kuruluş desteğinin yanında 98 bin 512 lira makine tesisat ve yazılım desteği ve 70 bin lira KOBİ finansman desteği verdik. Diğer girişimcilere de örnek olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Devlet desteğiyle kurduğu işyerinde kardeşleriyle birlikte çalıştığını belirten Turhan, şunları aktardı: "173 bin 512 lira desteğe kendi sermayemizi de ekleyerek tesisi kurduk. Satışın yüzde 50'sinden fazlasını internet üzerinden yapıyoruz. Kapasiteyi büyüterek daha fazla istihdam sağlamayı amaçlıyoruz."