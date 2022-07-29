Yeni istihdam modeli devrede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak, işverenin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir istihdam modelini devreye aldı. "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için aylık 7 bin 603 lira ile 8 bin 294 lira destek sağlanacak. Program kapsamında, tekstil, makine, gıda, mobilya, kimya sektörleri desteklenecek. Yeni modelle imalat sektöründe nitelikli işgücünün istihdam edilmesi ve iş arayan kesimlerinin daha donanımlı olmaları hedefleniyor. İmalat sektöründe belirtilen alt sektörlerde, organize sanayi bölgelerindeki özel sektör vasfı ve 50 ile 249 arasında çalışana sahip işyeri olunması, sigortalının işe alındığı aydan önceki son 12 aylık dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

İşletmelerin vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi borcunun olmaması koşulu bulunuyor. Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerleri çalışan sayısının en fazla yüzde 10'una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki işyerleri ise en fazla 15 katılımcı talebinde bulunabilecek. 18-34 yaş grubundakiler, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, işverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar talepte bulunabilecek. Belirtilen şartları taşıyan işyerleri tarafından işe alınan sigortalılara 3 aylık dönem için prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Bu kapsamda; lise altı eğitim düzeyinde kişilerin istihdam edilmesi halinde aylık 7 bin 603 liraya kadar, lise mezunlarının istihdam edilmesi halinde aylık 7 bin 948 liraya kadar, yükseköğretim mezunlarının istihdam edilmesi halinde de aylık 8 bin 294 liraya kadar destek sağlanacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

DESTEK kapsamında işe alınanlara işveren tarafından temel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek. Yabancı eleman için çalışma izni başvurusunda bulunulacak. Üç aylık destek döneminin sona ermesinden sonra işverenlerin dokuz aylık istihdam yükümlülüğü başlayacak.

■ HAZAL ATEŞ