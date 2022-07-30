Aydın-Denizli Otoyolu’nda geri sayım

2020 yılının kasım ayında temeli atılan Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 23'ü bağlantı, 140'ı ana yol olmak üzere 163 kilometre uzunluğundaki otoyolda 3 bin 36 kişi çalışıyor. Güzergahında 13 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisi bulunan otoyolun 2023 yılında hizmete girmesi bekleniyor. İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak otoyol, Ege ve Akdeniz'in turizmini daha da güçlendirecek, şu an 7 saat olan İzmir- Antalya arası da 3 saate inecek.



SON HIZLA İLERLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın master planı kapsamında 163 kilometrelik otoyolun 97 kilometresi Aydın'da, 66 kilometresi ise Denizli'de bulunuyor. Projeyle Aydın ve Denizli'nin mevcut İzmir-Aydın Otoyolu ile İzmir Limanı'na, İstanbul- İzmir Otoyolu ile Marmara'ya ve aynı şekilde diğer eksende yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde otoyol ile Akdeniz'e bağlanması hedefleniyor. İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 2 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Ege'nin ticaretine büyük katkı sağlayacak İzmir-Aydın-Denizli- Antalya otoyolunun 2. etabı olan 140 kilometrelik 6 şeritli Aydın- Denizli otoyolu 1 milyar 137 milyon liraya mal olacak. Yap-İşlet-Devret modeliyle ve en gelişmiş teknolojilerle yapılan otoyol İzmir-Denizli arası seyahati 1.5 saate düşürecek.

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