Depremzedelere konutları 1 ay içinde teslim ediliyor

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölge Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, depremde yaşamını yitiren ailelere verilecek TOKİ'den satın alınan 84 konutun bittiğini açıkladı.



İZTO Başkanı Özgener "TOKİ ile iletişim kurduk. 10 güne kadar TOKİ müteahhitten teslim alıyor. Sayın Başkan ile de konuştuk, tahmin ediyoruz ki 1 ay içerisinde ihtiyaç sahiplerine konutları teslim etmiş olacağız" dedi.



EBSO Başkanı Yorgancılar ise, "Evler bitti. Şu anda AFAD'dan beklediğimiz miras listesi var. Biri vefat ettiğinde yerine tapuyu kimin alacağını ilişkin listeler bize geldikten sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımı ile kura çekilecek ve orada Allah nasip ederse depremzedelerimize tapularını vereceğiz" ifadelerini kullandı. İzmir iş dünyası "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasıyla depremde yaşamını yitirenlerin ailelerinin ev sahibi yapılması için girişim başlatmıştı.

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