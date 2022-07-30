Gıda israfına çözüm bulan projeye ödül

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları, gıda israfına çözüm getiren "Getir Götürsün, Yaşamı Sürdürsün" isimli projeleriyle "Genç İletişimciler" kategorisinde Altın Pusula'nın sahibi oldu. Bölüm, 6'ncı kez bu prestijli ödüle layık görüldü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Alikılıç danışmanlığında "İklim Krizi" ana teması altında Çağıl Zehni, İpek Baykal, Oya Öztürk ve Seren İşsever'in tasarladığı proje 96 ayrı eser arasından seçilerek ödüle layık görüldü.

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