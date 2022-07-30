Sivas’ta icradan satılık daire

Mahkeme Sivas'ta bulunan daire için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 20.09.2022 10:00 belirlendi.
Sivas'ta bulunan 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.
Mahkeme Sivas'ta bulunan daire için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 20.09.2022 10:00 belirlendi.