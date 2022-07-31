Bartın’da icradan satılık daire

Mahkeme Bartın'da bulunan dubleks daire için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 04.10.2022 15:00 belirlendi.
Bartın'da bulunan 137 metrekare dubleks daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.
Mahkeme Bartın'da bulunan dubleks daire için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 04.10.2022 15:00 belirlendi.