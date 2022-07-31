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Bartın'da icradan satılık daire

Bartın'da bulunan 137 metrekare dubleks daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.