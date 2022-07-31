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Haberler Ekonomi Bartın'da icradan satılık daire

Bartın'da icradan satılık daire

Bartın'da bulunan 137 metrekare dubleks daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

31.07.2022, 09:22

Bartın’da icradan satılık daire

Mahkeme Bartın'da bulunan dubleks daire için satış kararı verdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 04.10.2022 15:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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