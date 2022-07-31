Ev ve kira fiyatlarının artışına karşı 2 formül

AK Parti, fırsatçıların da etkisi yüzünden her geçen gün yükselen ev fiyatlarını ve kira ücretlerini frenlemek için yeniden harekete geçti. Atıl arazilere sosyal konut yapılması ve TOKİ'nin kirası düşük sosyal konutlar üretmesi gibi iki formül masada. AK Parti hükümeti, yüksek kira artışlarının önüne geçmek için kiraları yüzde 25 artışla sınırlayan bir düzenlemeyi hayata geçirmişti. Ancak bazı ev sahipleri yasal olmayan yollar, ikinci sözleşmeler imzalamak gibi yöntemlerle kiracılarına sıkıntı çektirmeye devam etti. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına yayılan AK Parti milletvekillerine en çok iletilen şikayetlerden biri de ev fiyatları ile kiraların sürekli yükselmesi oldu.

VATANDAŞ ÇOK ZORLANIYOR

Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen son MYK toplantısında bu konu gündeme getirildi. Bazı MYK üyeleri, sahadaki izlenimlerini dile getirerek, "Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmaları günümüz piyasa şartlarında çok zorlaştı. Hem kiralar hem de ev fiyatları ile ilgili yeni önlemler alınması gerekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kalabalık şehirlerde üniversitelerin de açılmasıyla birlikte konut sıkıntıları artabilir. Yüksek kira bedelleri vatandaşları zorluyor" dediler. MYK'da bu sorunların çözümü için iki formül gündeme getirildi. Bunlardan ilki büyükşehirlerin içinde ya da kentin hemen dışındaki atıl durumda olan kamu arazilerinin TOKİ'ye devredilmesi oldu.

İKİ ALTERNATİF MASAYA GELDİ

Buna göre TOKİ bu arazilerde hızla sosyal konutlar üreterek dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve taksitlerle satacak. İkinci formül ise Avrupa ve gelişmiş bazı ülkelerde olduğu gibi devletin kiralık sosyal konutlar üretmesi ve bunu düşük fiyatlarla vatandaşa kiralaması şeklinde belirlendi. Özel sektörün de böyle konutlar üretmesinin cazip hale getirilebileceği üzerinde duruluyor. Erdoğan, toplantıda bunları tek tek not aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiği bildirildi. ■ ZÜBEYDE YALÇIN