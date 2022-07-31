İncirde hasat heyecanı

AYDIN'DAKİ tarım işçileri erken saatlerde gittikleri bahçelerde öğlene kadar incir topluyor. Aydın'da 'sarı lop' adı verilen taze incir hasat ediliyor. Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezlerinden biri olan kentte, 40 bin hektarlık alanda yılda yaklaşık 200 bin ton incir yetiştiriliyor. Bir bölümü taze olarak satışa sunulan incirin yaklaşık 70 bin tonu kurutularak ihraç ediliyor. Kuyucak ilçesinde gün doğmadan yola koyulan işçiler, güneşi incir ağaçlarının altında karşılıyor. Çoğunluğu kadın tarım işçilerince özenle toplanan incirler, kasalara yerleştirilip satışa hazır hale getiriliyor. Üreticiler her yıl büyük bir heyecanla hasat dönemini beklediklerini söylüyor. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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