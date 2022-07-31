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Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

31.7.2022

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 22-28 Temmuz'u kapsayan haftaya ilişkin yayınladığı rapora göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 327 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Kapsamlı değerlendirme raporuna göre İstanbul Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta günlük ortalama bin 327 uçuş gerçekleşti. Uçuş verileri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Konuya ilişkin paylaşımda, "22-28 Temmuz 2022 döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 327 uçuş ile 1. ve Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 942 uçuş ile 8. sırada yer almıştır" denildi.
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