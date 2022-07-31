Kavcıoğlu ile Bahçıvan arasında ‘stok’ tartışması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin dünkü Temmuz ayı toplantısı, sanayiciler ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında gerilime sahne oldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sanayiciyi düşük faizli kredi alıp stokçuluk yapmakla suçladı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Kendisini enflasyondan korumak isteyen sanayiciyi de o kapsama sokmak haksızlık olur" yanıtını verdi.

Konuşmasında sanayicinin 6 ayda 1 trilyon kredi kullanıldığını ancak krediyi alıp yatırım yapmak yerine dövize yatırdığını ileri süren Kavcıoğlu, "Bu kadar stok geçen sene yapmamış da bu sene niye yapmış? Ucuz krediyi bulup yatırım yapacakken stok yapılıyor. Eximbank kaynağı hesabındayken dolar alanlar var. Şirketlerin bankalarda 90 milyar doları, yurtdışında da 20 milyar doları var. 15 milyon doların üstünde kredi kullanan firmalar ucuz kredi ile 10 milyar dolar aldı. Bu olmamalı" diye tepki gösterdi.

'TEDARİK SIKINTISI VAR'

"Stok acaba sanayicinin envanterinde niçin duruyor?" diyen Bahçıvan ise, "Kendisini enflasyondan korumak isteyen sanayiciyi de stokçu kapsamına sokarsanız tehlikeli bir bakış açısına dönüşür. Tedarik sıkıntısı olan dünyadan geliyoruz, bir hafta sonra hangi malı bulacağınız belli değil. Üretimin akışkanlığı için bu stoklar yapılmak zorunda. İki ay üç gemi beklediğimiz oldu. Hiçbirimiz stok yapmaktan memnun değiliz. Burada kendisini korumak isteyen sanayiciyi suçlamak haksızlık olur" dedi.