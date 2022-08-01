Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 183 Sözleşmeli Personel alacak

Basın ilan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü şu açıklamayı yaptı:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 183 (yüzseksenüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır. "