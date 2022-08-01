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Haberler Ekonomi Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 183 Sözleşmeli Personel alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 183 Sözleşmeli Personel alacak

Akdeniz Üniversitesi 183 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

01.08.2022, 08:53

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 183 Sözleşmeli Personel alacak

Basın ilan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü şu açıklamayı yaptı:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 183 (yüzseksenüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır. "

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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