Ev kadınları bamya kesip evlerinin geçimini sağlıyor

Türkiye'nin önemli bamya üretim merkezlerinden Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kadınlar, bamyaların saplarını keserek aile bütçesine katkı sağlıyor. Tarlalardan toplanan bamyalar kadınların evlerinin kapısına bırakılıyor. Kilosu 1,5 TL'den bamya kesimi yapan kadınlar günde ortalama 150 ile 300 TL arasında para kazanıyor. Yılda 8 bin ton bamya temizlenip konserve fabrikalarına gönderiliyor.



EŞLERİ YARDIM EDİYOR

Bamya sapı kesen kadınlar eşlerinin yardım etmesiyle kazançlarını daha da artırıyor. İlçedeki kadınlardan Gülay Uyan, "Çalışıp mutfak masraflarını karşılıyor, eşlerimizden para istemiyoruz. Mahalle olarak bu işten memnunuz" diye konuştu.



■ RAMAZAN AYDEMİR

DİĞER