EYT yeni formülle çözüme kavuşacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Seçime yönelik bir durumun ötesinde ekonomik veriler noktasında baktığımızda Eylül ayından itibaren enflasyonda bir düşüş olacağını düşünüyoruz. Baz etkisinden dolayı bir durulma olacak" dedi. EYT konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, 2022 yılının sonu ve 2023'ün başlarında EYT sorununun çözüleceğini açıkladı.



TARİHİ GELİR BEKLENİYOR

Asgari ücretlerde artışa gidildiğini ve vergilerden muaf tutularak işverene de destek olunduğunu kaydeden Dağ, şunları söyledi: "Memura, SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zamlar uygulandı. Ekonominin alt başlıklarını baktığımızda istihdam ve ihracatta olumlu gelişmeler var. Enerji fiyatlarındaki artış olmasaydı cari dengemiz oluşmuş olacaktı. Turizm gelirleri hariç. Turizmde tarihi geliri elde etmeye yakınız. 50 milyar doları bulmasını bekliyoruz. Muhalefetin her yaptığı hareket popülist. Biz bugüne kadar böyle davranmadık. EYT konusu ilk kez konuştuğumuz bir şey değil. 3600'ü 2018 yılında yapacağımızın sözünü vermiştik. KYK da aynı şekilde. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz. Togg'u Kılıçdaroğlu istediği için harekete geçirmedik herhalde." 2022 yılının sonu ve 2023'ün başlarında EYT sorununun çözüleceğini vurgulayan İzmir Milletvekili Dağ, yeni formülün bu süreçte hazır hale getirileceğini dile getirdi.



DÜNYANIN TAMAMINDA VAR

Enflasyonun dünyanın tamamında olduğunu vurgulayan Dağ, "Ekonomi ile ilgili gündemler neden daha sık karşımızda. Bunun üzerinde durmak lazım. Pandemiden sonra tedarik zincirlerinin sekteye uğraması ile Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının karşılıksız para basmaları bu duruma gelinmesine neden oldu. Enflasyon bizde var, dünyanın tamamında da var. ABD ve AB tarihin en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Bu piyasaları ve gıdayı da etkiliyor. Rusya ve Ukrayna savaşı, FED ve diğer bankaların faiz artışı, dünyadaki resesyon da bu duruma gelinmesinde etkili oldu" diye konuştu.