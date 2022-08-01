Otomotivde ara eleman sıkıntısı çözüm bekliyor

İzmir Oto Tamircileri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Heppekcan, Hafta Başı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu. Gündemdeki sorunlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Heppekcan, şu anda sektörün en büyük sorunlarının başında ara eleman eksikliğinin geldiğini belirterek, "Devletin 4+4 açık lise ve meslek okullarını hayata geçirmesi sektör için büyük önem taşıyor. Eğitimde destek ve teşviklerin sürdürülmesi gerek" dedi. Heppekcan ayrıca, "Hasarlı araçların onarım bedellerinin geç ödenmesi, parçaların geç tedarik edilmesi, yan sanayi ve eşdeğer parça kullanılması ile anlaşmalı servislere araç yönlendirilmesi sektörde rahatsızlık yaratıyor" ifadelerini kullandı.



SÜREKLİ YENİLENİYOR



- Otomotiv sektörünün şu anki durumuyla ilgili bilgi verir misiniz?

Otomotiv sektörü her geçen gün önemi artan, ihtiyacı ön planda olan, daima kendini yenileyen ve gelişen teknolojiye ayak uyduran bir meslek grubudur. Gelişen teknoloji mekanik ile elektrik ve elektroniği birleştirdi. Böylece mekatronik en çok otomotivde uygulanmaya başlandı. 20 yıl 30 yıl önce evin en haylaz ve yaramaz çocukları oto tamircisi olurdu. Fakat şimdi evin en çalışkan çocuklarının tercih etmesi gereken bir meslek haline geldi. Teknolojinin ilerlemesi araçların lüksünü arttırmış ama bunun yanında da karmaşık bir ortam yaratmıştır. Lakin sektörümüzde şu anda ciddi bir eleman sıkıntısı yaşanıyor.



YETİŞMİŞ PERSONEL AZ



- Diğer sektörlerde olduğu gibi otomotivde de ara eleman konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığınızı söylediniz. Konunun çözümü için neler yapılmalı?

Evet. Dediğimiz gibi şu anda sektörümüzün yaşadığı en büyük sorunların başında ara eleman sorunu geliyor. Geçmiş sohbetlerimizde de konuştuğumuz gibi burada yetişmiş eleman sayısı çok az. Devletin 4+4+4 sisteminden vazgeçip 4+4 açık lise ve meslek okullarını hayata geçirmesi istihdam için büyük önem taşıyor. Mesleki yeterlilik sınavlarına girecek kursiyerlere yönelik devlet desteği ve teşvikine mutlaka devam edilmeli. Liselerde motor ve elektrik, elektronik ve mekatronik bölümlerinin kontenjanları artırılmalıdır. Bizim ciddi yetişmiş elemana ihtiyacımız var. Bu eleman ihtiyacı karşılanırsa sektörümüz yukarılara doğru bir ivme kazanacaktır.

ŞİRKETLER ZORUNLU SİGORTA POLİÇELERİNİ KESMİYOR



- Otomotivde diğer sorunları neler? Bu konuda hangi adımlar atılmalı?

Sektörün diğer bir sıkıntısı da sigorta şirketleriyle yaşanan problemlerdir. Hasarlı araçların onarım bedellerinin geç ödenmesi parçaların geç tedarik edilmesi, yan sanayi ve eşdeğer parça kullanılması, anlaşmalı servislere araç yönlendirilmeleri sektörde rahatsızlık yaratmaktadır.



Son zamanlarda araç sahiplerinin zorunlu trafik sigorta poliçelerini sigorta şirketleri kesmiyor. Esasen bunu kesmek mecburiyetindeler. Lakin kendilerini riske atmıyorlar. Trafik sigortalarından zarar ettiklerini söylüyorlar. Kesmemek konusunda direniyorlar. Geçen sene kestiğimiz sigortaları şu anda yenilemek istediğimizde 6 kat fiyat artışı karşımıza çıkıyor. Bu artışlar da araç sahiplerinin kaskoyu yenilemekten kaçınmasına sebep oluyor. Geçen yılki yapılan 10 kasko poliçesinden ancak 2 veya 3 tanesi yenileniyor ve araç sahipleri bu yüzden çok mağdur durumda.



Meslek odalarının yapmış olduğu onarım fiyat tarifelerini sigorta şirketleri uygulamıyor. Bu yüzden esnaf mağdur oluyor. Bu şirketler tüm esnaf ve sanatkarlarımızı zor durumda bırakıyor. Sigorta eksperlerinin ücretlerinin Hazine'nin oluşturacağı havuz sisteminden ödenmesi gerekli. Eksper bağımsız olmalı, sigorta şirketlerinin baskısı altında kalmamalı.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ