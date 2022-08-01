Rusya’ya mobilya dış satımı yüzde 88,1 arttı

Rusya'ya mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 88,1 artışla 65 milyon dolara ulaşırken, sektör temsilcileri talebin artarak süreceği görüşünde. Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uygulanan ambargoların yanı sıra bu ülkede 4 fabrikası bulunan IKEA'nın yatırımlarını kapatarak operasyonlarını küçülteceğini açıklaması sonrası Rusya mobilya ithalatında rotayı Türkiye'ye çevirdi. Rusya'ya ihracatın, sektör ortalamasının 3 katına yakın artması dikkat çekti. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, "Bu ülkeye uygulanan ambargolar ve IKEA'nın faaliyetlerini azaltması sonrası talebin arttığını hem rakamlardan hem de yaptığımız görüşmelerden somut bir şekilde görebiliyoruz" dedi. Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu ise, "Rusya'nın gümrük vergilerinde indirim yapması halinde artış katlanarak sürecektir" görüşünü dile getirdi.

DİĞER