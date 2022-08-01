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Haberler Ekonomi THY ve Trendyol’dan yeni is birligine imza

THY ve Trendyol’dan yeni is birligine imza

1.8.2022

THY ve Trendyol’dan yeni is birligine imza
TRENDYOL, Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza attı. Trendyol açıklamasına göre, iş birliği kapsamında Türk Hava Yolları (THY) yolcu programı Miles&Smiles'a üye olan kullanıcılar bundan böyle, uçuş ve kredi kartı harcamalarından kazandıkları "mil"lerini Türk Hava Yolları'nın yenilenen online alışveriş sitesi shopandmiles.com'da Trendyol Hediye Çeki'ne dönüştürerek kullanabilecek. Millerini dönüştüren kullanıcılar hediye çeklerini, giyimden aksesuara, kozmetikten mobilyaya kadar birçok kategoride harcayabilecekleri gibi Trendyol Yemek ve Hızlı Market'te de diledikleri şekilde alışveriş yapabilecek. THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Trendyol ile iş birliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
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