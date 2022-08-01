Venezuela’dan aldığımız bir metrekare toprak yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Venezuela'dan kendi hesabına aldığı bir metrekare toprak yok, olmayacaktır da." dedi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde düzenlenen "Türkiye'nin Tarım Stratejileri" toplantısında konuşan Kirişçi, "Sizin Venezuela'da ne işiniz var diyenler var. Ben onlara Allah yardım eylesin, Allah akıl fikir ihsan eylesin diyorum. Kaldı ki o ülkenin mevzuatında da toprak ancak kiralanabiliyor. Biz devlet olarak kiralayan değil, kendi üreticimizin bilgisini oralara taşıyan, buna rehberlik hizmeti veren bir Tarım ve Orman Bakanlığı olacağız. Acaba bu gerçekleştiğinde nasıl bakacaklar bu üreticilerin yüzüne? Bu aziz millete ne diyecekler?" diye konuştu.

DİĞER